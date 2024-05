Zacieśnia się współpraca między Polską a USA. Otwarto bazę wojskową

Jak podaje RMF FM, swoją bazę amerykanie otworzyli w Krakowie-Balicach. Nazwano ją Miron Camp, co jest ukłonem w kierunku starszego chorążego sztabowego Mirosława Łuckiego („Mirona”), który zginął tragicznie w sierpniu 2013 roku, w wyniku odniesionych obrażeń po wybuchu miny pułapki. Jak podaje redakcja serwisu polska-zbrojna.pl, st. chor. sztab. Łucki był operatorem.

Na stałe zostanie tam do 150-200 żołnierzy USA

Jak podaje rozgłośnia, na terenie Małopolski stacjonować będzie do ok. 150-200 żołnierzy z USA. Miron Camp to najdalej wysunięta w kierunku wschodnim baza amerykańskich sił. W rozmowie z RMF FM podpułkownik Mariusz Łapeta, pełniący rolę rzecznika Komponentu Wojsk Specjalnych, zaznaczył, że Amerykanie we współpracy z polskimi z pewnością „wzmocnią potencjał” wojskowy i „przekaz odstraszania” – a wszystko to, by zapewnić „bezpieczeństwo”. Miron Camp pomoże też „ulepszyć kwestie związane z codziennym szkoleniem”.

Także Erin Nickerson, konsul generalna USA, skomentowała 17 maja otwarcie stałej bazy sił specjalnych na Małopolsce. Jak powiedziała, jest to „baza rotacyjna”. Wskazała, że maksymalnie stacjonować będzie w Polsce do 200 żołnierzy.

Nickerson o współpracy polsko-amerykańskiej: To jest dobry znak

Dzięki temu, że żołnierze będą na miejscu, będą mogli „reagować, jeśli będzie to potrzebne”. Skoro baza będzie „rotacyjna”, to, jak powiedziała Nickerson, „nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na infrastrukturę”, ściągać tam amerykańskich żołnierzy z całymi rodzinami.

Powstanie bazy „oznacza trwałe zaangażowanie między siłami specjalnymi polskimi i amerykańskimi”. Istotna jest tu „współpraca, operacyjność i solidarność między krajami” – zaznaczyła. Jak stwierdziła konsul generalna, „to dobry znak dla przyszłości relacji” członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

„Wakacje z wojskiem”

Przy okazji warto wspomnieć, że w wakacje rusza specjalny program ministerstwa obrony narodowej – „Wakacje z wojskiem”. Odbędą się trzy turnusy – ostatni zakończy się we wrześniu, a pierwszy rozpocznie w pierwszej połowie czerwca. „Można wybrać dowolne miejsce i termin. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 tys. zł” – informował MON.

Z takiej możliwości skorzystać mogą osoby w wieku 18-35 lat. Szkolenia organizowane będą w 70 jednostkach na terenie Polski. Podczas każdego turnusu „będzie można się sprawdzić m.in. jako żołnierz wojsk lądowych – piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych” – podawał resort obrony.

Czytaj też:

Co dalej z premierem Fico? Lekarze zdecydowaliCzytaj też:

Afera w Holandii. Sędzia pokazał cztery czerwone kartki i świętował sukces z rywalami