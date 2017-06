Sondaż OKO.press daje rekordowy wynik PiS. Jest jeszcze wyższy, niż  w dniu wyborów

41 proc. dla Prawa i Sprawiedliwości, 26 proc. dla Platformy Obywatelskiej, 12 proc. dla ruchu Kukiz'15 i 7 proc. dla Nowoczesnej - tak kształtowałyby się wyniki głosowania, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś. Sondaż IPSOS na zlecenie OKO.press pokazuje umacnianie się pozycji PiS i duże osłabienie w Nowoczesnej. Spadki odnotowuje także Platforma, przy względnie stałym wyniku Kukiz'15.

Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, które pod kreską pozostawiłoby partię Razem, Wolność Korwin-Mikkego oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziennikarze OKO.press zwracają uwagę zwłaszcza na kiepskie wyniki partii liberalnych i lewicy. Podkreślają, że łączny wynik Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej to obecnie 33 proc. Podobne poparcie obie partie miały w wyborach w 2015 roku. Daleko im do najlepszego wyniku z grudnia 2016 roku, kiedy to miały razem 42 proc. - o 6 punktów proc. więcej niż Prawo i Sprawiedliwość w tamtym czasie.

IPSOS zwrócił też w swoim badaniu uwagę na młodych wyborców. Najchętniej wybierają Kukiz'15 i Platformę. Później dopiero PiS i Wolność, a jeszcze później Razem i Nowoczesną.