Polacy nie kupią amerykańskich rakiet?„DGP”: Warszawa i Waszyngton nie mogą dojść do porozumienia

"DGP" podaje, że zeszłotygodniowa wizyta wiceministra Bartosza Kownackiego w USA i spotkania z przedstawicielami Departamentu Obrony nie przyniosły porozumienia. Administracja Stanów Zjednoczonych nadal nie zgadza się na transfer technologii, na którym zależy Polakom. Wśród kluczowych zobowiązań, zdefiniowanych jeszcze za czasów Tomasza Siemoniaka, znalazło się właśnie m.in. pozyskanie technologii. Bez ich spełnienia, nie zostanie zawarta umowa. Właścicielem interesujących tak bardzo Polaków technologii są wprawdzie przedsiębiorstwa, ale zgodę na ich udostępnienie musi wydać państwo amerykańskie.

Jak podaje „DGP”, 12 spośród około 60 określonych przez MON zobowiązań uznanych zostało jako kluczowe przez stronę polską. Amerykanie mają się zgadzać na mniej niż połowę z tych najważniejszych dla nas kwestii, przez co nastał impas w rozmowach. Zdaniem dziennika, może nawet dojść do zerwania negocjacji w sprawie zakupu patriotów. Wśród innych możliwych scenariuszy przedstawiana jest też zmiana stanowiska przez Polaków ws. 12 kluczowych obszarów (co zdaniem „DGP” jest mało prawdopodobne) bądź rozpoczęcie na nowo całego postępowania na tarczę przeciwrakietową Wisła. MON może też zrezygnować z tarczy średniego zasięgu i przestawić się na tarczę krótkiego zasięgu Narew, ewentualnie pozostawić polskie niebo bez obrony.