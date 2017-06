Prezydent Gdańska zaprzecza słowom Marcina P. Kukiz: On po prostu lubi pociągnąć samolot

Cała sprawa swój początek ma podczas przesłuchania Marcina P. przez komisję śledczą do spraw wyjaśnienia afery tzw. Amber Gold. Przesłuchiwany stwierdził m.in., że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zabiegał o spotkanie z nim. W tym celu miał osobiście pojawić się w siedzibie firmy.

Na reakcję samorządowca nie trzeba była długo czekać. Na Twitterze zaprzeczył tym słowom, podobnie jak wypowiedzianym przez Marcina P. pewien czas później, jakoby Adamowicz inwestował pieniądze w Amber Gold.

Sytuację za pośrednictwem Facebooka skomentował Paweł Kukiz, który m.in. opublikował zdjęcie z przeciągania samolotu OLT. „Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz twierdzi, że nigdy ani się nie spotkał, ani nie zabiegał o spotkanie z Plichtą. On po prostu lubi od czasu do czasu pociągnąć sobie jakiś samolot. A że akurat na OLT wypadło... Cóż.... Jakby ktoś miał coś do pociągnięcia to śmiało może dzwonić do Kancelarii Prezydenta Gdańska - tel. 58 323 63 10. Nawet anonimowo. Nie ma znaczenia. Przyjedzie z pewnością i kto wie? Może z kolegami z Platformy? :-) Na zdjęciu jest drugi. Obiecajcie mu jedynkę a na bank przyjedzie i pociągnie ” – napisał Kukiz.