250 tys. złotych dla ofiary zbiorowego gwałtu. 15-latka padła ofiarą kolegów

Jak podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, sprawa była prowadzona w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC, a pełnomocnikiem pro bono powódki był adw. Adam Kempa z kancelarii CMS Cameron McKenna.

Tragedia gimnazjalistki rozegrała się w 2008 roku, gdy dziewczyna nie miała jeszcze ukończonych nawet 15 lat. „Sprawcy byli zbyt młodzi, by odpowiadać karnie, zaś sąd opiekuńczy wprawdzie orzekł o umieszczeniu uczniów w zakładzie poprawczym, ale jednocześnie zawiesił ten środek na okres próby. W 2012 r. pokrzywdzona i jej matka wniosły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się jednostronną deklaracją rządu, który przyznał, że doszło do naruszenia art. 3, 8 i 13 EKPC” – relacjonuje HFPC.