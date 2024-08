List gończy za aktorem i byłym działaczem PiS. Morawskiego skazano za gwałt

Oddział prewencji Komendy Powiatowej Policji (Wydział Kryminalny) w Krapkowicach (województwo opolskie) poszukuje 57-letnieog aktora. Służby na oficjalnej stronie internetowej poinformowały m.in. o podstawie. Wskazano na artykuł Kodeksu karnego, mówiący o „doprowadzanie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego (zgwałcenia)”.

Opublikowano też szczegółowy rysopis poszukiwanego – mierzy około 176-180 centymetrów, waży ponad 90 kilogramów i m.in. ma krótkie, siwe włosy.

Opolskie. List gończy za aktorem i były działaczem PiS. Skazano go na 5 lat więzienia

Redakcja rozgłośni Radio ZET podaje, że 57-letni aktor kilka miesięcy temu został skazany za gwałt – pokrzywdzona miała 16-lat. Do zdarzenia dojść miało w 2016 roku. Wówczas Morawski pracował m.in. jako fotograf. W 2020 roku został w tej sprawie skazany na blisko trzy lata więzienia, ale odwołał się i dwa lata później go uniewinniono. Prokuratura złożyła jednak skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy stwierdził, że wystąpiły rażące naruszenia, a także, że powinięto niektóre dowody, więc sprawa powróciła do sądu okręgowego, by tam ponownie ją przeanalizowano. Domagano się także podwyższenia kary.

57-latek został skazany na pięć lat więzienia – podaje „Gazeta Wyborcza”. Warszawski sąd uznał apelację pełnomocnika pokrzywdzonej i uznał, że aktor jest winny – informowało Radio ZET. Wyjaśnienia Morawskiego zostały uznane za niewiarygodne.

„Newsweek” poinformował, że mundurowym nie udało się doprowadzić go do zakładu karnego. Nie znajdował się ani w Warszawie, gdzie niekiedy bywał, ani w miejscu zameldowania, czyli w mieście, gdzie się urodził – w Krapkowicach. Źródła tygodnika przekazały, że prawdopodobnie nie znajduje się on na terenie Polski.

Grał w reklamach. Wcielał się w epizodyczne role. Bez sukcesów startował w wyborach parlamentarnych

TVN podaje, że w przeszłości Morawski pojawiał się w reklamach czy wcielał się rozmaite epizodyczne role – w różnych polskich serialach. Działał też politycznie – najpierw w Platformie Obywatelskiej, a potem także w Prawie i Sprawiedliwości. Nie udało mu się dwa razy zostać posłem na Sejm, choć starał się o to zarówno w roku 2011, jak i 2015.

