Irańczyk zdewastował kościół na warszawskim Mokotowie. Trafił do aresztu

Funkcjonariusze policji z jednej z warszawskich dzielnic otrzymali zgłoszenie o zdewastowaniu kościoła jezuitów. Kilka minut po zgłoszeniu policjanci z Mokotowa pojechali do jednego z jezuickich centrów, gdzie ustalili, że sprawca zatrzymał się przed budynkiem, a następnie bez powodu zaczął kopać nogą w okno, powodując szkody w wysokości ponad 2000 złotych. Mężczyzna zniszczył ramę okienną i wybił szybę.

Posiadając wstępny rysopis, policjanci ruszyli na poszukiwanie podejrzanego. Kilka ulic dalej zatrzymali mężczyznę odpowiadającego opisowi. Zatrzymany 37-latek trafił do aresztu. Mimo tego, że mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, z pomocą tłumacza udało się ustalić, że jest to obywatel Iranu. Mężczyźnie postawiono zarzut uszkodzenia mienia. W związku z tym, iż istniało uzasadnione podrzenie, że zatrzymany może popełniać przestępstwa i utrudniać prowadzone postępowanie, mokotowski sąd na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Za popełniony czyn 37-latkowi może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.