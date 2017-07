CIS ws. wstępu na teren Sejmu: Media wchodzą bez zmian

„Dzisiejsze zarządzenie marszałka Sejmu ws. zapewnienia spokoju i porządku na terenach i budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, dotyczy wyłącznie jednorazowych kart wstępu, z których korzystają goście posłów bądź klubów. Zgodnie z zarządzeniem, wydawanie tego typu przepustek jest zawieszone do 21 lipca do północy. CIS podkreśla, że zmiany nie dotyczą dziennikarzy. Przedstawiciele mediów wchodzą na teren kompleksu sejmowego na normalnych zasadach, czyli na podstawie przepustek stałych, okresowych i jednorazowych” – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie.

Przypomnijmy, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wydał zarządzenie dotyczące zapewnienia spokoju i porządku na terenach i w budynkach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Obowiązuje ono do 21 lipca 2017 roku do godziny 24:00. „Zawiesza się do dnia 21 lipca 2017r. do godziny 24:00 prawo wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu osobom, którym wstęp i wjazd przysługuje na podstawie jednorazowych kart wstępu i list imiennych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 i 9 zarządzenia nr 1 marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu” – napisał w zarządzeniu marszałek Sejmu.