Petru napisał do „przyjaciół na całym świecie”. „PiS jest w stanie zbrojnie przeprowadzić ustawę”

Lider Nowoczesnej swoje pismo skierował do wielu przedstawicieli światowej sceny politycznej.Onet.pl podaje, że chodzi m.in. o przewodniczącego Komisji Weneckiej Gianniego Buquicchio, szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, jego zastępcę Fransa Timmermansa, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglanda, Sekretarza Generalnego OBWE Lamberto Zanniera i amerykańskiego senatora Johna McCaina.

„PiS jest w stanie zbrojnie przeprowadzić ustawę”

– Mam świadomość tego, że PiS jest przygotowane na wszystko. Sejm jest ogrodzony barierkami. Z tego co słyszałem, jest wynajęta firma, która w ciągu 3 godzin jest w stanie uzbroić Salę Kolumnową w sprzęt nagłaśniający – mówił w Koszalinie Ryszard Petru. – PiS jest w stanie zbrojnie przeprowadzić tę ustawę. Stąd mój apel do instytucji ogólnoświatowych, zajmujących się praworządnością z prośbą o to, by pojawiły się jako delegacje monitorujące proces praworządności również w Polsce – dodał.