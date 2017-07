Pułkownik Robert O. z zarzutami. Miał składać propozycje seksualne 14-latce

Robert O. usłyszał zarzut nakłaniania osoby małoletniej poniżej lat 15 za pośrednictwem środków teleinformatycznych do obcowania płciowego. To czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat. 52-latek został obciążony ponadto poręczeniem majątkowym w kwocie 5 tysięcy złotych oraz zakazem opuszczania kraju. Zastosowano wobec niego również dozór przełożonego wojskowego.

We wtorek nieoficjalnie RMF FM poinformowało, że wojskowy został zatrzymany w poniedziałek, gdy poszedł na spotkanie z - jak myślał - 14-latką. Całość zaaranżowana została jednak przez łowcę pedofilów, który podszywał się pod nastolatkę. Na miejscu na wojskowego czekali już policjanci z komendy miejskiej w Grudziądzu.

– Wczoraj około godziny 20 grudziądzcy policjanci zatrzymali 52-latka, który za pośrednictwem portalu internetowego składał propozycję odbycia innych czynności seksualnych małoletniej poniżej lat 15 – potwierdził starszy sierżant Maciej Szarzyński z komendy w Grudziądzu.