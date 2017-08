Kukiz narzeka, że polityka prześladuje go nawet na wakacjach. „Na załączonej fotce - trójpodział władzy”

„Niestety, nawet na wakacjach prześladują mnie polityczne skojarzenia... Na załączonej fotce - trójpodział władzy...” – napisał Paweł Kukiz komentując zamieszczone rano zdjęcie, na którym widać trzy kaczki płynące po tafli mazurskiego jeziora. To oczywiste nawiązanie do nazwiska prezesa PiS. W trakcie próby reformy sądownictwa przeprowadzanej przez PiS często pojawiały się grafiki i hasła wskazujące, że po uzależnieniu sądów od ministra sprawiedliwości, to w rękach Jarosława Kaczyńskiego będzie spoczywała rzeczywista kontrola nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, bowiem na czele każdej z nich będzie stała wskazana przez niego osoba.

Od weekendu lider Kukiz'15 dzieli się z internautami zdjęciami z wakacji. Okazuje się jednak, że nawet mazurskie widoki kojarzą mu się z polityką...

Na jednej z fotografii polityk pozował przy łódce, która nazywa się „Fantazja Prezesa” i z uśmiechem wskazywał właśnie na napis na niej umieszczony. Nie wiadomo, czy jest to „łajba” należąca do polityka, czy też po prostu wypatrzył ją gdzieś w porcie i nie mógł się oprzeć, by tego małego, politycznego smaczku, nie wtrącić do zdjęcia.

Później Kukiz zamieścił kolejną fotografię z nawiązaniem do swojego poprzedniego wpisu. „Prezes odpłynął... Tylko Fantazja została..”. – napisał. I rzeczywiście, poseł pozował z rozłożonymi rękami na łodzi o nazwie „Fantazja”.

Na tym jednak nie koniec, bo okazało się, że do portu wpłynęła kolejna łódź, która świetnie wpasowała się w polityczny klimat. „W nocy do portu wpłynęła Beata. Uciekamy do Giżycka. Kanałami, bo krążą słuchy, że Nowoczesna Platforma rzuca desantem Budkę do Mikołajek” – pisał Kukiz.