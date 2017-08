Łódzkie: Dla żartu zrzucił kolegę z balkonu. Do sieci trafiło szokujące nagranie

Do incydentu doszło w Działoszynie w powiecie pajęczańskim w województwie łódzkim. Z ustaleń Polsat News wynika, że nagranie zostało przesłane przez anonimowego nadawcę na komisariat policji w Działoszynie. Filmik trafił także do sieci. Na szokującym nagraniu widać jak jeden z nastolatków o imieniu Igor podchodzi do swojego kolegi i zaczyna go szarpać. Śmiejąc się i przeklinając prosi swoich kolegów o pomoc.

Chłopiec próbuje się bronić, jednak po chwili do Igora dołącza kolejny nastolatek - Kacper. Igor chce, by pomógł im jeszcze jeden siedzący na balkonie chłopiec, ale ten odmawia. – Nie, bo będę miał problemy – odpowiada.

Po krótkiej szamotaninie chłopcy spychają swoją ofiarę z balkonu umieszczonego na wysokości około 3 metrów. Nastolatek, leżąc w trawie płacze i zwija się z bólu, jednak jego koledzy śmieją się twierdząc, że udaje.Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiara Igora i Kacpra trafiła do szpitala, jednak nie wiadomo, czy odniesione przez chłopca obrażenia były poważne. Wyjaśnieniem sprawy zajmie się policja.