Macierewicz zapowiada: Kolumna chwały stanie w centrum Warszawy

W uroczystościach na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział szef MON Antoni Macierewicz oraz wiceministrowie: Michał Dworczyk, Bartosz Kownacki oraz Wojciech Fałkowski.

Macierewicz w swoim wystąpieniu mówił o Bitwie Warszawskiej. – Nie ma zwycięstwa bardziej doniosłego, o bardziej istotnych konsekwencjach dla Polski, Europy i świata – stwierdził minister. – To właśnie dlatego rozkazem ministra spraw wojskowych z 1923 r. rocznica zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej została uznana za święto Wojska Polskiego, ale przede wszystkim święto żołnierza polskiego. Bo to jego bohaterstwo, jego poświęcenie, sprawiło, że Polska wtedy odzyskała niepodległość i po dzień dzisiejszy ją podtrzymuje i odbudowuje. To dlatego w rocznicę Bitwy Warszawskiej mam zaszczyt odznaczać i awansować nowe kadry Polski, żołnierzy i pracowników wojska polskiego – dodał szef resortu obrony.

Podczas uroczystości wręczenia awansów i wyróżnień żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego Macierewicz oznajmił, że w centrum Warszawy musi stanąć kolumna chwały Wojska Polskiego. – Naród musi dać wyraz wielkości żołnierza polskiego, jego poświęceniu, jego chwale, jego determinacji, jego bohaterstwu – dodał.