KE odpowiedziała Waszczykowskiemu. Wskazała, w jakim przypadku uruchomiony zostanie art. 7

Rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein mówił, że w KE stoi na stanowisku, iż jej rekomendacje były jasne i nie wymagały wielu dodatkowych wyjaśnień, jednak zostały one mimo to dostarczone. Dodał, że ostatni zestaw wyjaśnień wysłany został do Polski w poniedziałek. – Zostaliśmy poproszeni o wyjaśnienia, dostarczyliśmy je, a teraz czekamy na odpowiedź polskich władz na nasze uzupełniające rekomendacje – zaznaczył Winterstein. Dodał, że Komisja Europejska nie zmienia terminu, jaki Polska otrzymała na odpowiedź. Oznacza to, że upływa on 26 sierpnia.

Jak mówił dalej Winterstein, „rekomendacje wskazują co musiałby się stać, żeby został uruchomiony art. 7, ale ważne, żeby o tym nie spekulować, tylko skupić całą naszą energię, aby znaleźć rozwiązanie”. – W tym duchu mamy nadzieję na odpowiedź od polskich władz. Ważne, żebyśmy otrzymali dobrą, konstruktywną odpowiedź, która umożliwi obu stronom postęp – podkreślił.

Działania KE wobec Polski

– Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił Timmermans 26 lipca, zastrzegając, że Komisja odnotowała dwa prezydenckie weta, jednak wciąż ma zastrzeżenia do ustawy, którą podpisał Andrzej Duda, dotyczącą sądów powszechnych.

Tego samego dnia MSZ odpowiedziało KE, podtrzymując wcześniejsze deklaracje o gotowości do zapoznania przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkimi aspektami procesu legislacyjnego, zmierzającego do reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zadeklarowano też gotowość prowadzenia dialogu z Komisją Europejską, pod warunkiem „poszanowania zasad suwerenności państwa członkowskiego Unii”.