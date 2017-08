Europoseł PiS o sprawie caracali: Kosmiczny przekręt

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk komentował na antenie TVP Info niedawne zapowiedzi prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który przekazał, że śledczy sprawdzą cały proces zakupu śmigłowców dla polskiej armii od francuskiego Airbus Helicopters. PiS utrzymuje, że przestępstwa w tej sprawie mogli dopuścić się ówczesny minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, jego zastępca, wiceminister Czesław Mroczek i podległe im osoby z resortu.

– Mam nadzieję, że postępowanie prokuratorskie w Polsce ws. przetargu na Caracale wiele w tej sprawie wyjaśni. Niedawno Francuzi po wycofaniu się Polski z przetargu, wycofali się w ogóle z produkcji Caracali, co oznacza, że to kontrakt z Polską miał podtrzymać to przedsiębiorstwo. Gołym okiem widać, że był kosmiczny przekręt. Na dodatek Platforma Obywatelska za tym przekrętem stała – mówił w programie „Gość poranka” Zbigniew Kuźmiuk.

Sprawa caracali

Sprawa rezygnacji z zakupu 50 śmigłowców Caracal EC725 przez Polskę trwa od października 2016 roku. Ministerstwo obrony narodowej zrezygnowało wówczas z przetargu i od tamtego czasu co kilka miesięcy przesuwa termin składania ofert na śmigłowce.

Początkowo zapewniano, że pierwsze maszyny trafią do sił specjalnych jeszcze przed końcem roku 2016, tymczasem w marcu Ministerstwo Obrony Narodowej przedłużyło termin samego składania ofert do 27 marca 2017 roku. Od tamtego czasu nie pojawił się żaden komunikat resortu w tej sprawie.