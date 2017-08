Studia potrwają nawet siedem lat? Minister odpowiada

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odniósł się do informacji o tym, że jego resort chce wydłużyć studia magisterskie i licencjackie do siedmiu lat. – To kompletnie wyssane z palca – stwierdził.

O rzekomych planach ministerstwa, którym kieruje Gowin pisała „Rzeczpospolita”. Według dziennikarzy „Rz” resort szkolnictwa wyższego pracuje nad zmianami w prawie, które miałyby wydłużyć studia niestacjonarne nawet o 2 semestry. Oznaczałoby to w przypadku jednolitych studiów magisterskich wydłużenie ich czasu o cały rok i konieczność studiowania przez 6 lat, a w przypadku studiów dwustopniowych – licencjackich i magisterskich – aż 7 lat. Miałoby to podnieść poziom nauczania i jakość wykształcenia absolwentów. „Jeżeli dyplomy mają być równoważne, studenci zaoczni powinni się uczyć dłużej” – zgadzał się z pomysłem ministerstwa w rozmowie z „Rz” Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. „Wydłużenie ma umożliwić studentom niestacjonarnym bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim na takim samym poziomie jak studentom dziennym” – przekonywał Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Minister odpowiada – To kompletnie wyssane z palca – odpowiedział Jarosław Gowin na doniesienia dziennika, a jego wypowiedź cytuje Wirtualna Polska. Minister w rządzie Beaty Szydło przyznał jednak, że „rzeczywiście trzeba coś zrobić w sprawie studiów zaocznych”. Zdaniem Gowina, podczas spotkań w sobotę i niedzielę nie można przekazać takiej wiedzy, jak podczas studiów stacjonarnych.