2-latek z Polski zamordowany w Manchesterze. Aresztowano jego rodziców

O sprawie szeroko informują brytyjskie media, ale informacja o polskim pochodzeniu ofiary i domniemanych sprawców pojawia się tylko w niektórych z nich, m.in. w serwisie internetowym „Daily Mail”. Dziennik przybliża też inne szczegóły dramatu. Do zabójstwa doszło w Manchesterze. W piątek do domu wezwano policję w związku z doniesieniami o przemocy domowej. Dwa dni później funkcjonariusze interweniowali ponownie, znajdując tym razem zwłoki 2-letniego dziecka.

Od razu aresztowano 31-letniego mężczyznę. W domu znaleziono też 30-letnią matkę dziecka, która była ciężko ranna. Kobieta trafiła do szpitala, a dzień później poinformowano, że także ona została aresztowana w związku z podejrzeniem popełnienia zabójstwa. Obecnie śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok dziecka i jego formalną identyfikację.

„Daily Mail” i portal express.co.uk podają, że rodzina pochodziła z Polski. Dziennikarze rozmawiali z sąsiadami aresztowanej pary, którzy twierdzili, że wprowadziła się ona do domu wraz z dzieckiem przed trzema miesiącami. – To, co się tu stało, porusza szczególnie, że sama jestem matką. To okropnie smutne. Jej (matki ofiary - red.) mama i ojciec są w Polsce, przyjeżdżali tu i zajmowali się dzieckiem – mówiła jedna z sąsiadek, chcąca zachować anonimowość.