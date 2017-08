Wiceszef MSZ: PiS jest tą partią, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej

Wiceminister był pytany o to, jak będzie wyglądać dalsza korespondencja między Komisją Europejską a rządem w kwestii praworządności w Polsce. – Nadal uważamy, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dobre dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Natomiast to nie oznacza, że będziemy zamykali oczy na zmiany, które zachodzą w Unii Europejskiej. Zmiany niekorzystne – podkreślił wiceminister.

Pytany o to, czy wyobraża sobie Polskę poza Unią, wiceminister odpowiedział: "Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, jest tą partią prawicy, która zalecała, rekomendowała, zabiegała o to, żeby Polacy wypowiedzieli się na tak w referendum akcesyjnym, i nadal uważamy, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dobre dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa"

– Unia przechodzi teraz trudny czas, to jest czas kryzysowy. Ale to nie usprawiedliwia sytuacji, kiedy ktoś próbuje dzielić państwa na lepsze i gorsze - powiedział Konrad Szymański. - Polska z taką sytuacją się nigdy nie pogodzi. Jesteśmy gotowi bronić swoich racji tak gospodarczych, jak i politycznych, na forum Unii. Co nie ma nic wspólnego z podważaniem sensu integracji – zaznaczył.

– Unia Europejska nie polega na podporządkowywaniu państw, a na równości, dialogu i poszukiwaniu kompromisu, wzajemnym wysłuchiwaniu się. Niektóre aspekty debaty politycznej w UE są bardzo odległe od europejskiego ideału – dodał Konrad Szymański. –Polska trzykrotnie przedstawiała swoje argumenty w kwestii praworządności w różnych odsłonach. Na początku chodziło głównie o Trybunał Konstytucyjny, dzisiaj jest to przede wszystkim kwestia ustawy o ustroju sądów powszechnych. Myślę, że to są bardzo rzeczowe odpowiedzi – powiedział wiceszef MSZ.