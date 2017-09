PiS rozwiesza plakaty w całej Polsce. Polska Fundacja Narodowa zabrała głos

W poniedziałek w całej Polsce pojawiły się już billboardy z hasłem „Niech zostanie tak, jak było”. Jest to nawiązanie do słów prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który na jednym z protestów powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”. W piątek z kolei miały pojawić się utrzymane w czarno-białej stylistyce billboardy z hasłami całego przedsięwzięcia. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, mają pojawić się nawiązania do prawdziwych sytuacji, m.in. przewlekłości postępowań czy niesprawiedliwych wyroków.

Głos w tej sprawie zabrała Polska Fundacja Narodowa. „Działania statutowe podjęte przez Fundację włączają się w nurt ogólnopolskiego i światowego zainteresowania przeprowadzanymi w Polsce reformami” – podkreślono. „Działania nasze mają na celu wyjaśnienie polskiej i światowej opinii publicznej znaczenia tych reform oraz pokazania, że znajdują się one w nurcie europejskiego i światowego dziedzictwa demokratycznego. Kampania informacyjna, o której mowa ma na celu ochronę wizerunku Polski przez pryzmat udanych reform dokonywanych po 2015 roku” – dodano.