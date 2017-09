Kukiz'15 składa wniosek o komisję śledczą ds. wyłudzeń VAT

– O tym, że wyłudzenia były, świadczą nawet deklaracje rządu, który mówi o setkach miliardów złotych. Chcielibyśmy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość czy urzędnicy oraz posłowie i senatorowie brali czynny udział w tym procederze – mówił Marek Jakubiak podczas konferencji prasowej.

Projekt Kukiz’15 zakłada powołanie komisji śledczej, która zbada nieprawidłowości w działaniu organów i instytucji państwowych za okres od 2007 do 2017 roku. – Od dłuższego czasu byliśmy informowani przez przedstawicieli związków zawodowych, w tym celników, o patologii i różnego rodzaju nieprawidłowościach chociażby w imporcie paliw. Było na to przyzwolenie, nie robiono z tym nic. To skandal – przekonywał Jarosław Porwich z Kukiz’15. – Zależy nam na tym, aby odnaleźć i ukarać osoby, które otworzyły złodziejom drzwi do budżetu państwa – dodał.

Zdaniem ruchu Kukiza w skład komisji powinni wejść nie tylko posłowie i politycy, ale także przedsiębiorcy. – To oni mają największą wiedzę i mogą nam wskazać, gdzie mogło dojść do nieprawidłowości – podkreśliła posłanka Agnieszka Ścigaj.

Pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej podpisali się posłowie Kukiz’15 i Prawa i Sprawiedliwości. – Mamy nadzieję, że zaakceptowanie tej uchwały i powołanie komisji zajmie Sejmowi mało czasu – podsumował Marek Jakubiak.