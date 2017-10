Dalszy ciąg sporu o kandydata na prezydenta Krakowa. Gowin: Rozhuśtywanie łódki ze szkodą dla Dobrej Zmiany

W niedzielę wicepremier Jarosław Gowin ogłosił że kandydatką Polski Razem na prezydenta Krakowa będzie Jadwiga Emilewicz. Wówczas szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki poinformował na Twitterze, że nie jest to kandydatura uzgodniona z PiS. Obecnie funkcję prezydenta Krakowa od 2002 roku pełni Jacek Majchrowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak dotąd nie wiadomo, czy będzie kandydował ponownie.

W środę rano Ryszard Terlecki by gościem telewizji internetowej wPolsce.pl, gdzie skomentował działania Jarosława Gowina – Patrzymy na to z niepokojem. Rozmawiamy o kandydacie na prezydenta Krakowa i pan wicepremier mówi, że jak będzie nasz kandydat, to oczywiście jego kandydatka nie będzie startowała, a teraz podobno mówi, że będzie też jego kandydat. To jest już sytuacja nie do zaakceptowania – powiedział szef klubu parlamentarnego PiS. Do słów wicemarszałka Sejmu odniósł się już za pośrednictwem Twittera Jarosław Gowin.

Kwestia wystawienia kandydata na prezydenta Krakowa to kolejny zgrzyt między posłami. We wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt tzw. Ustawy 2.0 związanej z reformą szkolnictwa. Pytany wcześniej o plany ministra szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że wątpi, by Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na „dziwne” propozycje Gowina.