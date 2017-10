Sondaż: Nowoczesna na granicy progu wyborczego. Jak wypadło PiS?

Z sondażu Kantar Public wynika, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymałoby dużą przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 41 proc. poparcia. Platforma Obywatelska uzyskałaby 18 proc. poparcie, Kukiz'15 - 8 proc., a Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7 proc. Z kolei Nowoczesna Ryszarda Petru i Polskie Stronnictwo Ludowe Władysława Kosiniaka-Kamysza otrzymałyby po 5 proc. poparcia. Pod progiem znalazły się Partia Razem i Wolność, które mogłyby liczyć na 2 proc. głosów.

Czy Polacy poszliby głosować?

Sprawdzono również, czy Polacy chętnie poszliby do urn, aby oddać swój głos. Okazuje się, że 27 proc. badanych zdecydowanie, a 35 proc. z wahaniem, wyraziła gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę. 14 proc. ankietowanych na pewno by nie poszło na głosowanie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-11 października 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1019 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat