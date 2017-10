Gliński apeluje do Niemców, by „przeszukali swoje piwnice”. O co chodzi?

– My rzeczywiście powinniśmy się domagać odszkodowań od Niemiec. Myślę, że każde demokratyczne, cywilizowane państwo powinno podejść do tego ze zrozumieniem – przekonywał Gliński w programie „Gość Wiadomości”. Odnosząc się do dzieł sztuki, które zaginęły podczas wojny, minister zaznaczył, że w tym temacie resort „stawia na indywidualne podejście”. – Musimy zidentyfikować i określić jakie były losy danego dzieła sztuki. Na tej podstawie, spróbować je odzyskać. Co pięć dni, statystycznie, Polska odzyskuje dzieła sztuki, to jest niestety stanowczo za mało. Mniej więcej pół miliona dzieł sztuki straciliśmy podczas wojny – powiedział wicepremier.

Jak poinformował Gliński, obywatele mogą pomóc w procesie identyfikacji wywiezionych dzieł przy pomocy aplikacji Art-Sherlock. Wyjaśnił, że po wykonaniu telefonem zdjęcia, aplikacja jest w stanie określić, czy dane dzieło sztuki należy do zbioru dzieł poszukiwanych. – Z przedwojennego Muzeum Etnograficznego w Łodzi, Niemcy wywieźli ponad tysiąc eksponatów. Zostały one przewiezione do Lipska i podzielone w specjalnych skrzyniach na trzy części i rozdysponowane po niemieckich uniwersytetach. Po raz któryś apeluję do niemieckich uniwersytetów by przeszukały swoje piwnice i te wywiezione obiekty z Muzeum Etnograficznego zwróciły – zaznaczył.