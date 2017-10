O.Rydzyk zaniepokojony zmianami w systemie edukacji. „Duch jest nadal zatruwany”

– Bardzo wiele zawdzięczamy władzy wybranej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Uratowała nas ona przed rewolucją genderową ze wszystkimi tego konsekwencjami – powiedział dyrektor Radia Maryja w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” . W opinii redemptorysty „jest to nowy sposób inwazji marksizmu i neomarksizmu” . – Przedtem były rewolucje krwawe a teraz w ten sposób je przeprowadzają, że chcą zniszczyć myślenie, zniszczyć sumienia, ducha i rodzinę – tłumaczył ojciec Rydzyk.

Redemptorysta przestrzegł również w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” przed inwazją islamu w Europie. Jednocześnie podkreślił, że „w Polsce jest silna wiara, co jednak nie znaczy, że rewolucja anty-Kościoła na nas nie idzie” . Ojciec Rydzyk mówił również o tym, co najbardziej niepokoi go w Polsce. Duchowny wymienił reformę edukacji. Redemptorysta zastanawiał się, czy jest ona dokładnie przeprowadzona i czy na pierwszym miejscu jest prawda. – Ważna jest treść, jaka jest poprzez te metody podawana, żeby nie było trucizny. Dobra zmiana będzie, jak będzie dobry duch. Nie jest to jeszcze reforma zrobiona do końca. Duch jest nadal zatruwany – wyjaśnił redemptorysta.