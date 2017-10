„PB”: Opłaty za torby foliowe trafią do...budżetu państwa

Mowa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest redukcja zużycia toreb z tworzywa sztucznego na zakupy przez konsumentów (ograniczenie ma objąć torby z folii o grubości 50 mikronów) poprzez wprowadzenie „opłaty recyklingowej”. Maksymalna opłata, zapisana w projekcie ustawy, to 1 zł.

„Puls Biznesu” powołuje się na informacje, które przedstawił wiceszef resortu środowiska Sławomir Mazurek w odpowiedzi na interpelację Nowoczesnej, z których wynika, że uzyskane w ten sposób środki nie zostaną przeznaczone na ochronę środowiska poprzez np. zasilenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. „Pobrana opłata recyklingowa będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Mając na uwadze, że pierwsze środki pochodzące z pobranych opłat wpłyną do budżetu państwa dopiero w 2019 r., przeznaczenie ich zostanie określone w ustawie budżetowej na 2019 r”. — czytamy w odpowiedzi wiceministra Sławomira Mazurka na interpelację posłów Nowoczesnej.

Z wyliczeń dziennika wynika, że przy opłacie 20 groszy za sztukę za torebkę foliową, wpływy do budżetu mogłyby wynieść około 1,1 miliarda złotych rocznie. Obecne zużycie foliówek w Polsce wynosi bowiem około 300 sztuk rocznie na osobę. PiS przekonuje, że nowe prawo dotyczące jednorazowych toreb foliowych wynika z dyrektywy unijnej, która zakłada dwa warianty. Pierwszy z nich mówi o wprowadzeniu do 31 grudnia 2018 r. opłat za oferowane torby. Drugi z kolei zakłada osiągnięcie odpowiednich poziomów zużycia toreb na mieszkańca - 90 toreb do końca 2019 r. Aktualnie szacuje się, że rocznie Polacy zużywają 250-300 toreb foliowych.