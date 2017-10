Dziennikarka Polsatu poinformowała o swojej chorobie. „Wrócę jak tylko będę mogła”

Joanna Górska w piątek 20 października zamieściła na Facebooku selfie, na którym pozuje w chustce. Jak wyjaśniła, uznała, że to odpowiedni moment, by podzielić się informacją o swojej chorobie. „Kochani, nie ma mnie na antenie już jakiś czas. Pytacie dlaczego, a ja nie odpowiadałam... Czas powiedzieć o co chodzi. Jestem chora. Wrócę jak tylko będę mogła. Wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków” – napisała na Facebooku dziennikarka.

W jej wpisie pojawił się też apel o profilaktyczne badanie się. „To bardzo ważne. Im szybciej się wie, tym większe szanse” - napisała znana z anteny Polsat News dziennikarka. Z jej dyskusji z internautami wynika, że cierpi na raka piersi. We wcześniejszym wpisie z 15 października, kiedy to przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Joanna Górska zachęcała do badań profilaktycznych. O chorobie koleżanki ze stacji, bez podawania jej nazwiska, informowała wcześniej Agnieszka Gozdyra.