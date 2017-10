Radio ZET: Komendant Stołeczny Policji złożył dymisję

Pierwsze doniesienia, na temat nieoczekiwanej dymisji w stołecznej policji podało Radio ZET. Zdaniem rozgłośni, która powołuje się na nieoficjalne informacje, Rafał Kubicki nie mógł się dogadać z jednym ze swoich zastępców, który miał wsparcie „na górze”, czyli w MSWiA. Radio ZET dodaje, że komendant złożył raport w poniedziałek rano. Napisał w nim o przeniesieniu w stan spoczynku ze względów osobistych. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona we wtorek 24 października.

Jeśli doniesienia o dymisji inspektora Kubickiego potwierdzą się, zakończy on pracę na stanowisku komendanta stołecznej policji, po ledwie siedmiu miesiącach od objęcia tej funkcji. TVN Warszawa podkreśla, że zmiana byłaby zaskakująca, ponieważ Kubickiego podwładni określali mianem „złotego dziecka ministra Mariusza Błaszczaka”. Oceniali go w ten sposób, aby podkreślić karierę zawodową swojego szefa, która przyspieszyła po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy.

Kim jest inspektor Rafał Kubicki?

Insp. Kubicki rozpoczął służbę w Policji w 1995 roku. Od początku związany był ze stołecznym garnizonem. Posiada doświadczenie zarówno w pionie kryminalnym, jak i prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w Komendzie Stołecznej Policji, w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, Stołecznym Stanowisku Kierowania i Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KSP. Był Pierwszym Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek. W marcu ubiegłego roku został Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce. Kubicki jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku i doktorem nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.