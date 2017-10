Prezydent Duda w Finlandii. „Łączą nas wspólne więzi i interesy”

Po ceremonii doszło do spotkania obu par prezydenckich, po czym prezydent Duda odbył rozmowę z prezydentem Finlandii Saulim Väinämö Niinistö. Następnie pod ich przewodnictwem spotkały się delegacje obu państw.

"Polskę i Finlandię łączą wspólne więzi i interesy"

– Polska i Finlandia związane są wieloma więziami i interesami – powiedział we wtorek w Helsinkach prezydent Duda. Jak dodał, tematami jego rozmów z prezydentem Finlandii były m.in. bezpieczeństwo, konflikt ukraiński i polityka wobec Rosji.

– Należymy do wspólnoty Morza Bałtyckiego, o wspólnoty UE, należymy też do wspólnoty budowy bezpieczeństwa w przestrzeni czegoś, co nazywamy wolnymi państwami Zachodu – przypomniał Andrzej Duda.

Wyraził w tym kontekście radość, że Finlandia wzięła udział jako gość w warszawskim szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu 2016 roku. Podziękował też fińskiemu prezydentowi za budowę w Helsinkach centrum walki z zagrożeniami hybrydowymi, "w którym partycypuje NATO, a wśród państw NATO aktywna jest także i Polska".

– Cieszę się, że z tego punktu widzenia mamy z panem prezydentem zbliżoną ocenę tego bezpieczeństwa militarnego w naszej części świata – dodał, wskazując, że bliskość ta dotyczy m.in. diagnozy potencjalnych zagrożeń militarnych i tego, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Wśród tematów wtorkowych rozmów prezydentów Polski i Finlandii znalazły się także skutki "wielkiej relokacji wojsk rosyjskich" związanej z niedawnymi manewrami Zapad-17 na Białorusi, sytuacja na Ukrainie i perspektywy zaprowadzenia pokoju na ziemiach dzisiaj zajętych przez Rosję oraz na okupowanym Krymie. – Rozmawialiśmy o polityce sankcji wobec Rosji, ale również o polityce dialogu z Rosją. Nasze stanowiska, są bardzo zbliżone – dodał.