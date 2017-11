Powstaje pierwszy w Polsce cmentarz dla nienarodzonych dzieci

W Starachowicach budowany jest cmentarz komunalny i pierwsze w Polsce kolumbarium. Będzie to miejsce na szczątki dzieci z ciąż, które zakończyły się nieszczęśliwie. Przedsięwzięcie jest inicjatywą władz miasta. Wcześniej pomysł ten przedyskutowano z mieszkańcami oraz dyrekcją szpitala powiatowego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że istnieje problem z pochówkiem takich dzieci.

Kolumbarium zostanie oddane do użytku już w styczniu 2018 roku. Do tej pory obowiązywała praktyka, że szczątki dzieci chowane były w grobach rodzinnych. – Ponad połowa rodziców odbiera swoje dzieci i organizuje pochówek we własnym zakresie – mówi "Rzeczpospolitej" Anna Sergiel-Antosiewicz ze szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Ks. Bogdan Bartold, który jest proboszczem warszawskiej archikatedry św. Jana, opowiada o takich pochówkach. – Podczas mszy żałobnej nakładam szaty w kolorze białym, a nie fioletowym, który jest kolorem smutku – tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jak zaznacza, podczas mszy tego typu, nie prosi się o miłosierdzie Boga dla zmarłego, ale o duchową pociechę dla tych, którzy stracili dziecko.