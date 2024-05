Były sędzia Szmydt przez przypadek pokazał listę kontaktów. Wśród nich ważny oficer

Sprawie przyjrzała się redakcja serwisu reformy.by. Jak podaje za dziennikarzami portal Biełsat, post z kontaktami został opublikowany jedynie na krótką chwilę, ale to wystarczyło czujnym internautom, by sfotografować listę i udostępnić dalej.

Przeprowadzono krótkiego śledztwo. Kim jest „Only One”?

Jak podaje źródło, zrzut wykonano 15 maja w nocy. Smartfon byłego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podłączony jest do białoruskiego sieci Life. Kto znalazł się na liście kontaktów? Są to kolejno:

Arkadiusz Myrcha (wiceministrem sprawiedliwości, Platforma Obywatelska),



Daniel Piotr Mikusek,

Krzysztof Miazga,

Only One,

Piotr Świerczek (dziennikarz śledczy TVN24),



Sy,

Syrenka,

Tomasz Szostek,

Siergiej Karnauchow (białoruski propagandysta, ekspert ds. służb specjalnych).

Jednak szczególną uwagę przykuł użytkownik, który ukrywa się pod nazwą „Only One”. Kim jest? Jak wskazał portal Reformy, na jego profilu znajduje się charakterystyczne zdjęcie – to tzw. „Biełorusskij siłowik”. Jest ono kojarzone z nieoficjalnym organem prasowym Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji ministerstwa spraw wewnętrznych Białorusi. Od 2020 roku ma on za zadanie represjonować przeciwników rządów dyktatora Aleksandra Łukaszenki – podaje Biełsat.

Only One to ponoć oficer Artur Hajko, który – jak opisuje Biełsat, powołując się na ustalenia BYPOL-u (organizacji utworzonej przez byłych pracowników organów ścigania w celu przeciwdziałania białoruskim władzom) – miał m.in. za zadanie informować reżim o świętowaniu za granicami Białorusi Dnia Wolności (to święto, którego nie uznają białoruskie władze, obchodzone 25 marca, podczas którego upamiętnia się utworzenie niepodległego państwa – za sprawą podpisania traktatu brzeskiego w 1918 roku). Ścigał także osoby, które ujawniały dane milicjantów stosujących przemoc czy tortury na przeciwnikach Łukaszenki (m.in. dziennikarzach, politykach czy zwykłych cywilach).

Sędzia z listem gończym. Jest decyzja o areszcie tymczasowym

16 maja RMF FM podało, że za byłym sędzią wydano list gończy. Według nieoficjalnych ustaleń ma on na razie obowiązywać tylko i wyłącznie na terenie Polski. Wydano też decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.

Tomasz Szmydt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej, która ujawniona została w 2019 roku.

Czytaj też:

Tomasz Szmydt będzie miał kolejne problemy. Zdecydowany krok śledczychCzytaj też:

Czy sędzia Szmydt trafi do Polski? „Mamy świadomość tej komplikacji”