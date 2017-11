Rakotwórcze ciastka w polskich sklepach. Sanepid alarmuje

Chodzi o partię produkcyjną oznaczoną jako partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018. "Wskazana powyżej partia produktu pn. "Belkorn" Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywany przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu. Produkt można zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć" – podał w komunikacie GIS.

Sanepid informuje, że odbiorca w Polsce powiadomiony został przez firmę CRV Corthouts NV o konieczności wycofania produktu z obrotu handlowego. Do tego czasu jednak cała kwestionowana partia została sprzedana kolejnym odbiorcom. Jak ustalono, polska firma powiadomiła już wszystkich kontrahentów o konieczności wycofania partii z obrotu handlowego.

Stosowne ostrzeżenie znalazło się także na stronie internetowej władz Belgii.