Będzie przełom ws. asesorów? W środę spotkanie w siedzibie KRS

Rzecznik KRS Waldemar Żurek poinformował, że na spotkanie zostanie także zaproszony Minister Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Wiesław Johann. Przedmiotem spotkania będzie aktualna sytuacja związana z podjętymi 30 października 2017 r. uchwałami Rady o wyrażeniu sprzeciwu wobec powierzenia asesorom, z listy przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości, obowiązków sędziego.

KRS zapowiada też publikację na swojej stronie korespondencji z resortem Zbigniewa Ziobry dotyczącej dokumentacji ws. asesorów, która zdaniem KRS, była niepełna, co doprowadziło do odrzucenia wszystkich 265 kandydatów zaproponowanych przez ministra. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w sobotnim komunikacie wyraziło zaniepokojenie osób, które na skutek decyzji KRS zostali pozbawieni czasowo możliwości wykonywania zawodu i zaapelowało o dialog do wszystkich stron sporu.

„Iustitia” zaniepokojona losem 265 asesorów. Wini ministerstwo

Zamieszanie wokół asesorów

Przypomnijmy, że Krajowa Rada Sądownictwa 30 października postanowiła nie powoływać 265 asesorów sądowych z listy przygotowanej przez ministra sprawiedliwości. Tłumaczono, żenie spełnili oni „kryteriów osobowych”. Rzecznik KRS Waldemar Żurek przekonywał, że 100 proc. wniosków ministra w sprawie asesorów zawierało błędy.

Zarzuty te odparł resort sprawiedliwości. „Kandydaci na asesorów sądowych przedstawieni Krajowej Radzie Sądownictwa spełnili wszystkie ustawowe wymogi formalne, a potwierdzające to dokumenty zostały w całości przekazane Radzie. W aktach nie było żadnych braków ani błędów” – poinformowano w komunikacie.