Rzecznik KRS: 100 proc. wniosków ministra w sprawie asesorów zawierało błędy

„Na nadzwyczajnym posiedzeniu 30 października 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości” – brzmi oświadczenie opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa. „Wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw. Jest to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych” – poinformował s ędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Szczegóły decyzji zostaną przedstawione 31 października 2017 r. o godzinie 12:00 na konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa.

Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek powiedział, że „we wnioskach o powołanie asesorów pojawiły się braki o istotnym charakterze” . – Największa grupa braków to były kwestie niewykazania stanu zdrowia kandydata i co ważne przepisy dosyć ściśle regulują, to w jaki sposób stan zdrowia asesora, sędziego jest stwierdzany – tłumaczył sędzia. – 100 proc. wniosków ministra w sprawie asesorów zawierało błędy. Być może minister Ziobro myślał, że to już inna, nowa Rada przymknie oko na te uchybienia – zastanawiał się prawnik. Jak podaje RMF FM „konsekwencją przyjęcia wniosków ministra mogły być podważane wyroki wydawane przez asesorów” . – Proszę teraz wczuć się w rolę takiego Kowalskiego, który przyjdzie do sądu i jego sprawę niezwykle ważną życiowo dostanie do orzekania właśnie asesor. I to mając świadomość, że jego przeciwnik procesowy, jak przegra sprawę, to pójdzie do Strasburga i będzie podważał umocowanie tej osoby – tłumaczył sędzia Waldemar Żurek. Rzecznik KRS podkreśli, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 7 lat temu podważył umocowanie polskich asesorów.

Komentarz ministra

Decyzję KRS na pilnie zwołanym briefingu skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – KRS pokazała, że jest ciałem niereformowalnym, że cynicznie rozumiane interesy korporacyjne są ważniejsze niż interes wymiaru spraw – ocenił Prokurator Generalny. Zdaniem ministra „KRS stanęła wbrew interesom całego społeczeństwa”, a swoją decyzją skrzywdziła wykształconych ludzi.