Obchody Dnia Niepodległości w całym kraju [RELACJA]

18:00 Kończymy naszą relację z obchodów Święta Niepodległości. Dziękujemy za uwagę.

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/929387087295545345 17:47 Uczestnicy Marszu Niepodległości zebrali się na błoniach PGE Narodowego. Manifestację ma zakończyć koncert pieśni patriotycznych.

https://twitter.com/krzysztofbosak/status/929389556369158144 17:33 Ok. godz. 18:30 w Komendzie Stołecznej Policji odbędzie się briefing prasowy ministra Mariusza Błaszczaka. Szef MSWiA przekaże informacje na temat zabezpieczania obchodów 11 listopada. 17:30 https://twitter.com/prezydentpl/status/929385580886200325

https://twitter.com/KownackiBartosz/status/929342716680507392 17:13 Marsz Niepodległości dotarł już na drugą stronę Wisły.

https://twitter.com/krzysztofbosak/status/929378590076096512 17:05 Jak widać, dzisiejsze wydarzenia w stolicy na bieżąco śledzi szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/929378439399911425 17:00 Wirtualna Polska podaje, że dziennikarz tygodnika "Polityka" Piotr Pytlakowski trafił na komisariat po tym, jak uczestniczył w pikiecie Obywateli RP. - Funkcjonariusze sprawdzają moje dane, dokumenty i to, czy jestem poszukiwany przez policję - mówił w rozmowie z WP. 16:53 Z relacji TVN24 wynika, że uczestnicy marszu antyfaszystowskiego powoli rozchodzą się. Zgromadzenie dotarło przed Sejm. Te informacja potwierdza stołeczna policja.

https://twitter.com/Policja_KSP/status/929376252523438080 16:44 Uczestnicy Marszu Niepodległości powoli docierają do PGE Narodowego, gdzie na błoniach zaplanowane są kolejne przemówienia i specjalny koncert. 16:35 Sprawa z przerwaniem zgromadzenia Obywateli RP na trasie Marszu Niepodległości ma swój ciąg dalszy.

https://twitter.com/ObywateleRP/status/929367737079648256 16:33 https://twitter.com/Piekarski_M/status/929371198248636417 16:23 "Biała Europa braterskich narodów" - takie okrzyki można usłyszeć na Marszu Niepodległości. Skandowane są też hasła: "Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina" oraz "A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści". 16:18 https://twitter.com/MikaGolebiowski/status/929360894139789313 16:10 W związku z organizowanymi marszami, w stolicy pojawiły się na ulicach betonowe zapory. "Tragiczne doświadczenia krajów zachodniej Europy i wyciągnięte z nich wnioski nakazują dołożenia starań, aby uczestnikom zgromadzeń zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym możliwym poziomie" - informuje policja.

https://twitter.com/Policja_KSP/status/929364694581817349 16:08 https://twitter.com/ZandbergRAZEM/status/929364290892681217 16:06 Dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki przekazał na Twitterze, że Marsz Niepodległości przebiega spokojnie.

https://twitter.com/JacekCzarnecki1/status/929364033572081664 15:58 Transparenty m.in. o treści "Biała Europa braterskich narodów" prezentują uczestnicy Marszu Niepodległości. 15:46 Wirtualna Polska informuje, że z placu Politechniki w Warszawie wyruszył też marsz antyfaszystowski.

https://twitter.com/ZandbergRAZEM/status/929357297335328769 15:44 Uczestnicy Marszu Niepodległości skandują różne hasła, m.in. "Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę" czy "Bóg, honor i ojczyzna". 15:40 https://twitter.com/StowMarszN/status/929357124894887936 15:25 Z opóźnieniem ruszył Marsz Niepodległości w Warszawie. Zdaniem TVP Info, w tym zgromadzeniu może wziąć udział nawet 100 tys. osób. 15:16 Jak podaje Polsat News, w Marszu Antyfaszystowskim, organizowanym w innej części Warszawy bierze udział kilka tysięcy osób. 15:10 W Warszawie za chwilę ruszy Marsz Niepodległości pod hasłem "My chcemy Boga". Widać odpalane race i mnóstwo ludzi w centrum stolicy.

https://twitter.com/Piekarski_M/status/929351491156172800 14:59 Jak podaje dziennikarz RMF FM, na trasie Marszu Niepodległości miała odbyć się kontrmanifestacja Obywateli RP. Interweniowała jednak policja, która "siłą rozwiązała zgromadzenie".

https://twitter.com/Piekarski_M/status/929345978309758981 14:54 Coraz więcej osób gromadzi się w centrum Warszawy. Za chwilę powinien rozpocząć się Marsz Niepodległości. 14:31 - Święto Niepodległości było, jest i będzie świętem wszystkich Polaków. Żaden polityk w Polsce nie ma i nie będzie miał monopolu na patriotyzm - powiedział w sobotę Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej złożył wieniec przed grobem Nieznanego Żołnierza. W tym momencie na placu Piłsudskiego było słychać gwizdy.

https://twitter.com/eucopresident/status/929331338632663040 14:27 Jak podaje Wirtualna Polska, Marsz Niepodległości oficjalnie rozpocznie się o godz. 15:00. Na stronie marszniepodleglosci.pl poinformowano, że trasa będzie taka jak w latach ubiegłych. "Startujemy z ronda im. Romana Dmowskiego następnie wchodzimy w Al. Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia PGE Narodowego" - czytamy.

https://twitter.com/StowMarszN/status/929338760701054981 14:15 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/929336510628945920

https://twitter.com/PLinUkraine/status/929283153319079937 14:00 Na placu Politechniki zbierają się uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego 13:45 Na placu Zamkowym trwa wiec Komitetu Obrony Demokracji., w którym udział wzięli m.in. Ryszard Petru oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej https://twitter.com/J_Siwinski/status/929310309646553088

https://twitter.com/Nowoczesna/status/929311163506184193 13:28 Donald Tusk również złożył wieniec przed grobem Nieznanego Żołnierza. Jak podaje Wirtualna Polska. w tym momencie na placu Piłsudskiego było słychać gwizdy 13:15 W Warszawie odbywa się 29. Bieg Niepodległości, który rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego przez blisko 18 tysięcy biegaczy. Dystans do przebiegnięcia to 10 km. W całej Polsce odbywa się 80 tego typu biegów.



https://twitter.com/piotrekto/status/929306690129940480 13:10 Po uroczystej odprawie wart, wieńce na płycie Grobu składają przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, reprezentanci kombatantów i korpusu dyplomatycznego.



https://twitter.com/PremierRP/status/929319086982647808 12:58 - Dziś tą Rzeczpospolita prowadzimy wspólnie - ludzie „Solidarności” i ich synowie i córki, czyli moje pokolenie. Patrzymy z nadzieją na pokolenie naszych dzieci - tych, którzy polskie sprawy już za kilka, kilkanaście lat będą prowadzili dalej. Co możemy dziś powiedzieć my, którzy o Polskę nie walczyliśmy z bronią w ręku, którzy nie musieliśmy krwawić na barykadach polskich miast? O czym musimy pamiętać? O tym, jak wielka była cena niepodległości, jaka była cena wolności. O tym nie wolno nam zapomnieć, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że jej umacnianie jest najważniejsze. Najważniejsze jest oddanie sprawie ojczyzny, narodu, naszego każdego współobywatela. To jest ponad wszystkim, ponad naszymi sporami, kłótniami. A każdy spór, choćby nawet najbardziej zdecydowany, musi biec ku dialogowi i porozumieniu. tylko tak będziemy w stanie zbudować najsilniejsze podwaliny naszego państwa, których nie uda się nigdy złamać, a tym samym wymazać Polski z mapy - przyznał Andrzej Duda. 12:47 - Nie byłoby Polski, gdyby nie było Polaków, gdyby nie było ludzi, którzy gotowi byli krwawić i oddać życie, znieść więzienie, kazamaty, zsyłkę na Sybir, cierpienie swoje osobiste, rodzin, ubóstwo, utratę majątku dla wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. To dzięki nim odzyskaliśmy niepodległą Polskę – wskazał.



Prezydent podkreślił, że mamy dziś Polskę, z której możemy być dumni, tę Polskę, którą możemy budować, która jest wolna, suwerenna, niepodległa i, w której sami stanowimy o sobie, w której sami decydujemy, w jakich kierunkach będzie się rozwijała, w której sami możemy się spierać, co do tego, jak ta Polska powinna wyglądać”.



https://twitter.com/BOR_GOV_PL/status/929321951142842368 12:45 Preambuła do tej ustawy, jej pierwsze zdania, wspominają właśnie o tych najważniejszych, którym tą niepodległość zawdzięczamy. Ich nazwiska niech będą w naszej historii zawsze wypisane złotymi zgłoskami - Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty. To ci, dzięki którym niepodległość wróciła. Czy byli zjednoczeni? W myśli o wolnej Polsce tak. Ona była ponad wszystkim. Czy się lubili? Chyba nie, dzieliły ich polityczne podziały, podziały idei, poglądy. Czy się szanowali? Sądzę, że tak - mimo różnic poglądów - tłumaczyła głowa państwa.



https://twitter.com/prezydentpl/status/929313196560867330 12:42 - Rok temu tu, na tym placu, zapowiadając obchody 100-lecia niepodległości, mówiłem, że jako prezydent RP będę chciał, aby została uchwalona właśnie w związku z tymi obchodami specjalna ustawa. Dziś chcę podziękować za przyjecie tej ustawy - projektu symbolicznego dla wspólnych obchodów tego narodowego wydarzenia - mówił prezydent RP. 12:40 Po uroczystym Apelu Pamięci i zmianie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęło się przemówienie Andrzeja Dudy. 12:00 Za chwilę na pl. Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się główne uroczystości państwowe 11:47 - Przeżyliśmy jako Naród wiele okupacji, zaborów i zdrad ale zawsze w trudnych chwilach dla Rzeczypospolitej Polskiej była wola walki.Ta walka i protesty Polaków doprowadziły do zwycięstwa Solidarności i odzyskania Niepodległości. Dziekuję .

https://twitter.com/PresidentWalesa/status/929288594241581061 11:33 Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. - Dziś mamy czas dobrej zmiany, czas wielkiej szansy i odbudowy wartości, które były przez wiele lat traktowane jako zbędne, a niekiedy wręcz pomiatane. Idziemy w kierunku Polski, która będzie mogła powiedzieć, że jest krajem dumnym, niepodległym, silnym. Nie zejdziemy z tej drogi - powiedział prezes PIS Jarosław Kaczyński.

https://twitter.com/pisorgpl/status/929292352929304576 11:29 – Nie byłoby tego bytu politycznego, gdyby nie było Polaków, którzy byli gotowi oddać życie (...) Mamy dziś Polskę, z której możemy być dumni, w której sami stanowimy o sobie – powiedział prezydent Andrzej Duda 11:24 Ks. Bernard Czernecki, Franciszek Pieczka i Andrzej Pityński zostali odznaczeni przez prezydenta Orderem Orła Białego

https://twitter.com/prezydentpl/status/929293537778204672 https://twitter.com/prezydentpl/status/929294018667827211 10:54 Z okazji Dnia Niepodległości trwa dzień otwarty w Sejmie, Senacie oraz w Belwederze 10:52 – Człowiek ewangelicznej wierności i uczciwości, prawdziwy Patriota, nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych – przypomniał prymas Polski abp Wojciech Polak.

https://twitter.com/Prymas_Polski/status/925660519796703234 10:45 W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. https://twitter.com/prezydentpl/status/929280484005367808 10:43 Donald Tusk wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. - To jest święto wszystkich Polaków. Żaden polityk nie ma monopolu na patriotyzm - powiedział. Tusk przyznał, że jest zobowiązany i wdzięczny prezydentowi Dudzie, że w ten sposób stara się zadbać, aby to święto było świętem wspólnym, a nie osobnym. - Zorientowałem się wczoraj ile wrzawy i różnych komentarzy wzbudziła informacja, że prezydent mnie zaprosił i że przyjąłem zaproszenie, chociaż wydaje mi się to dość naturalne - powiedział szef Rady Europejskiej.

https://twitter.com/donaldtusk/status/929293803562979329 10:38 - Jesteśmy patriotami wolności! - powiedział Grzegorz Schetyna w specjalnym nagraniu z okazji Dnia Niepodległości https://twitter.com/Platforma_org/status/929258112523128832 10:23 Życzenia Polakom złożył także prezydent Ukrainy Petro Poroszenko https://twitter.com/poroshenko/status/929229488612929536 10:13 - Rozpoczynamy obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków, to jest dzień szczególny, dzień budowania wspólnoty - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Polskie Stronnictwo Ludowe ma przesłanie dla każdego z naszych rodaków: przywracajmy Polsce braterstwo, budujmy wspólnotę narodową, szukajmy tego co łączy - dodał. 10:09 Kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa złożyli również Ludowcy. PSL reprezentowali m.in. Jakub Stefaniak oraz Władysław Kosiniak-Kamysz



https://twitter.com/KosiniakKamysz/status/929256718755909632 10:01 Niezwykłe życzenia dla Polaków od amerykańskich dyplomatów https://twitter.com/USEmbassyWarsaw/status/929257077490552834 9:40 https://twitter.com/EpiskopatNews/status/929266874508042240 9:05 W mszy uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

https://twitter.com/PremierRP/status/929259135027372032 9:01 W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się uroczysta msza święta za Ojczyznę. Przed nabożeństwem premier Szydło złożyła kwiaty przy grobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 8:53 Antoni Macierewicz złożył kwaity pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego przed Belwederem. Uroczystość odbyła się z ceremoniałem wojskowym. 8:51 Premier Szydło powiedziała w rozmowie z RMF FM, że Święto Niepodległości powinno być radosne i łączyć wszystkich Polaków.



https://twitter.com/PremierRP/status/929236601049440258 8:45 Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego, marszałka Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa

https://twitter.com/prezydentpl/status/929264443304955904 8:29 Kancelaria Prezydenta zaprezentowała unikatowy Kalendarz Niepodległości z 1939 roku.



https://twitter.com/prezydentpl/status/929059131566194688 8:25 11 listopada to niezwykle ważny dzień w historii Polski. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obchodów Dnia Niepodległości