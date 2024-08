Krzysztof Stanowski zapowiada prawdziwą bombę. Tego nikt się nie spodziewał!

Bogdan Rymanowski zamieścił w mediach społecznościowych tajemniczy wpis. „Zbliża się koniec leniuchowania. W niedzielę 1 września o godzinie 15 szykuje dla państwa niespodziankę. Odliczanie czas zacząć” – napisał dziennikarz Polsatu i Radia Zet.

Post ten został udostępniony przez Krzysztofa Stanowskiego, co wywołało falę komentarzy sugerujących, że prezenter związany w przeszłości m.in. z TVN24 dołączy do Kanału Zero. Spekulacje podsycił sam Krzysztof Stanowski, który do posta Bogdana Rymanowskiego dołączył opis: „Jutro o 20:00 impreza Kanału Zero. Transfery, fajerwery!”

twitter

Bogdan Rymanowski – kim jest?

Bogdan Rymanowski zaczął swoją przygodę z dziennikarstwem w 1990 roku w Radiu Kraków. Następnie przez blisko siedem lat był związany z radiem RMF FM. Współpracował również z TVP za czasów prezesury Wiesława Walendziaka. W 1997 przeniósł się do stacji TVN. Do 2001 roku prowadził „Kropkę nad i” oraz „Fakty południe”.

W 2001 r. przeszedł do TV Puls, gdzie został szefem i prowadzącym program informacyjny „Wydarzenia”. Po tym jak stacja zakończyła nadawanie, wrócił do TVN24. Ze stacją był związany ponad 17 lat. W tym czasie widzowie mogli go oglądać m.in. w „Faktach TVN” oraz „Rozmowie Rymanowskiego” i „Jeden na jeden”.

To Bogdan Rymanowski jako jeden z pierwszych prowadził program w formule śniadań z politykami - „Kawa na ławę”. – Kocham rozmowy z politykami na trochę większym luzie. Taka formuła daje szansę na wyciągnięcie z nich informacji, których normalnie bym nie wyciągnął. A moim zaproszonym gościom zaprezentowania się jako wyraziste osobowości, które mają coś więcej do powiedzenia niż tylko oficjalne przekazy dnia – tłumaczył.

W 2018 roku dziennikarz przeszedł do Polsatu. Został wówczas prowadzącym program „Wydarzenia”. Od 2021 jest gospodarzem „Śniadania Rymanowskiego”, które jest emitowane w Polsat News oraz portalu Interia. W 2023 roku rozpoczął także współpracę z Radiem Zet, gdzie prowadzi program „Gość Radia Zet”.

