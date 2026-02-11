Kontrowersje wokół Kanału Zero. Ekspert ujawnia szokujący szczegół

Nie milknie burza wokół reportażu Marii Wiernikowskiej, który wyemitował Kanał Zero. Zarówno na dziennikarkę, jak i szefa Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, spadła fala krytyki. Po emisji materiału pojawiło się mnóstwo komentarzy, że ukazuje on Rosję w dobrym świetle i wybiela zbrodnicze działania Władimira Putina. Zastrzeżenia zgłosiła również ambasada Ukrainy, wskazując na grafikę, na której niezgodnie z prawem międzynarodowym pokazano Krym jako część Rosji.

Reportaż przygotowany przez Marię Wiernikowską nie umknął uwadze rosyjskiej propagandy. Związana z Kremlem agencja RIA Novosti była wyraźnie zachwycona tym, w jaki sposób zostało przedstawione codzienne życie w Rosji. W obronie dziennikarki Kanału Zero stanął także słynący z szerzenia kuriozalnych tez rosyjski politolog Władimir Korniłow.

Po medialnej burzy Krzysztof Stanowski wystosował oświadczenie, w którym przekonywał, że pokazanie codziennego życia w Królewcu nie jest propagandą, lecz próbą pokazania realnego obrazu państwa w kryzysie. Bronił również Marii Wiernikowskiej twierdząc, że autorka reportażu pokazała jaka jest Rosja i nie mówi widzom, co mają myśleć.

Te wyjaśnienia nie przekonały reklamodawców. Firma STS oraz XTB domagały się zablurowania reklam wyświetlanych przy reportażu z Królewca. Co więcej, współpracę z Kanałem Zero zakończyli Agnieszka Kołodziejska oraz Piotr Połać. Swoje odejście ogłosił także Jarosław Wolski, ekspert do spraw wojskowości, który prowadził program „Militarne Zero”.

Tymczasem Adam Wajrak zwrócił uwagę na ogromną różnicę między osobami, które chciały się na własne oczy przekonać, jak aktualnie wygląda sytuacja w Rosji. Dwoje Polaków pojechało na Wschód, żeby zobaczyć jak tam naprawdę jest. Marię Wiernikowską Rosjanie przyjęli w Królewcu barszczem, kiełbasą ukraińską, obfitością serów i owoców. Krzysztof Galos nie za bardzo wierzył, że wojna w Ukrainie jest taka straszna. Chciał to udokumentować. Wpadł w ręce Rosjan, a że w przeciwieństwie do reporterki Kanału Zero nie był tak znany i pojawił się niezapowiedziany, to został zamęczony na śmierć – komentował dziennikarz Gazety Wyborczej. „Choć nie powie już ani słowa, to jego historia pokazuje jak tam jest i czym jest obecna Rosja” - dodał.

O Krzysztofie Galosie głośno stało się na początku lutego. Ukraińscy dziennikarze przekazali, że Polak został zakatowany na śmierć przez Rosjan w więzieniu w Taganrogu. Mężczyzna miał przyjechać do obwodu zaporoskiego w celach turystycznych wiosną 2023 roku. Ukraińscy żołnierze mieli mu tłumaczyć, że dalsza jazda w kierunku wschodnim jest niebezpieczna, jednak mężczyzna tłumaczył, że chce odwiedzić dziewczynę w Enerhodarze. Ostatecznie trafił do rosyjskiej niewoli. Z relacji ukraińskich jeńców wynika, że w rosyjskim więzieniu był poddawany skandalicznym i wyjątkowo brutalnym torturom. Areszt nr 2 w Taganrgou to więzienie, w którym zamęczono m.in. dziennikarkę ukraińską Wiktorię Roszczynę.

