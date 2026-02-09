Ambasada Ukrainy zareagowała na materiał Kanału Zero. „Mapa niezgodna z prawem”

4 lutego K0 (KZ) opublikował reportaż z „Wielkiej wyprawy Marii Wiernikowskiej w głąb Rosji”. Wymieniona w tytule autorka pojechała autobusem do Królewca, gdzie m.in. rozmawiała z polskim księdzem, mieszkańcami, odwiedziła sklep, bazar, restaurację i pokazała widzom kanału okręt podwodny.

Wideo wygenerowało jak dotąd (mowa 9 lutego i godzinach porannych) blisko 320 tysięcy odsłon. Materiał, który w środę trafił na platformę YouTube, powstał, by odpowiedzieć na niniejsze pytania: „Czy wjazd na teren Rosji dla Polski jest możliwy, jak żyją Rosjanie i co myślą o wojnie?” – dowiadujemy się z opisu.

Co sądzą o nim eksperci? Redaktor Patryk Michalski zwrócił uwagę na fragment, który przykuł uwagę także wielu internautów. „Wciąż trudno mi uwierzyć, że ten materiał z Rosji w Kanale Zero naprawdę powstał. »I jak, goi się?« – zapytała Wiernikowska ruskiego żołnierza, który deklaruje, że wróci »tam«. W domyśle zapewne do napadniętej Ukrainy, gdzie oprawcy mordują, gwałcą i dewastują suwerenny kraj” – przypomniał w poście na Facebooku. Innego zdania jest dziennikarz Jacek Prusinowski. „O co właściwie są te żale do Wiernikowskiej? Pokazała kawałek Rosji, porozmawiała z ludźmi, nie sili się na jakieś wielkie analizy, daje widzowi przestrzeń na samodzielne wyciągnięcie wniosków. Uważacie, że ukryła jakieś nagrania czy że ludzie są za głupi, żeby to oglądać?” – zastanawiał się.

Głośny materiał o Rosji na Kanale Zero. Ambasada Ukrainy wezwała redakcję do wprowadzenia korekt

8 lutego (w niedzielę) do sprawy odniosła się też Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Placówka dyplomatyczna wskazała na autorską mapę Europy, którą przygotowała redakcja Kanału Zero. „Jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Przypominamy, że Krym jest integralną częścią Ukrainy, w jej międzynarodowo uznanych granicach. Takie stanowisko konsekwentnie zajmuje również RP, opierając się na zasadach prawa międzynarodowego oraz poszanowania integralności terytorialnej państw.Granice państw nie są kwestią «opinii» ani próbą przypodobania się komukolwiek, lecz jednoznacznym faktem prawnym. Wzywamy do wprowadzenia stosownych korekt” – zwrócili się przedstawiciele ambasady do KZ (K0).

Zwrócili się też do Wiernikowskiej i redakcji. „Jaki jest cel tworzenia takiego materiału informacyjnego w Polsce, który służy interesom rosyjskiej propagandy? Czy taki materiał powstaje w interesie Polaków, czy jest zamiarem «zrozumieć i usprawiedliwić» rosyjskich zbrodniarzy?” – padły pytania.

Na X pojawił się też wpis Wasyla Bodnara – dyplomata dołączył do niego stanowisko ambasady, które jest szefem.

