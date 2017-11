Tak wygląda grób Bohdana Smolenia rok po pogrzebie. Aktor nie doczekał się nawet tablicy

Pogrzeb Bohdana Smolenia odbył się 20 grudnia 2016 roku w kaplicy św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu. Aktor został pochowany na cmentarzu w Przeźmierowie koło Poznania w grobowcu obok swojej żony Teresy i syna Piotra, którzy popełnili samobójstwo. Artysta nie doczekał się jednak pomnika. Na jego grobie nie ma nawet płyty nagrobnej. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska Joanna Kubisa z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia powiedziała, że grobowiec jest własnością rodziny i to bliscy aktora decydują o tym, jak on wygląda. 15 grudnia w rocznicę śmierci na terenach fundacji zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Bohdana Smolenia. Będzie poczet sztandarowy ze szkoły i policja konna, chcemy godnie uczcić tę rocznicę. Tablica będzie wmontowana na ulubionym kamieniu pana Bohdana. To jest wszystko, co mogę zrobić - dodała przedstawicielka fundacji.

Kim był Bohdan Smoleń?

Bohdan Smoleń urodził się w 1947 roku w Bielsku-Białej. Był dyplomowanym zootechnikiem – w 1975 roku ukończył studia kierunkowe na Akademii Rolniczej w Krakowie. Zanim związał się z poznańskim kabaretem Tey, przez kilka lat występował w krakowskim kabarecie Pod Budą, z którym triumfował w 1972 roku, jako zdobywca głównej nagrody na koszalińskiej Famie.

W 1983 r. Smoleń otrzymał główną nagrodę na festiwalu w Opolu za monolog „A tam cicho być”. Za to dostał też zakaz pracy od wydziału kultury KC PZPR. Smoleń był znany również m.in. z filmu „Kochankowie mojej mamy”. W latach 1999-2015 można go było zobaczyć w serialu „Świat według Kiepskich”. W roku 2007 założył fundację pod nazwą „Fundacja Stworzenia Pana Smolenia”, która zajmuje się hipoterapią dla dzieci.

Bohdan Smoleń od dłuższego czasu miał poważne problemy ze zdrowiem. W 2010 r. zasłabł i trafił do jednego ze szpitali we Wrocławiu. Tam wszczepiono mu rozrusznik serca. Od tego czasu przeszedł cztery udary. Na początku 2015 r. w ciężkim stanie znów trafił do szpitala. Miał problemy z oddychaniem i mową. Po udarach nie mógł chodzić. Potrzebował intensywnej i kosztownej rehabilitacji. Pod koniec lutego w zbiórce pieniędzy na ten cel pomagali aktorzy i jego przyjaciele. W ostatnich latach Smoleń wycofał się z działalności artystycznej.