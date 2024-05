Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry miał się pogorszyć. Znany lekarz nie ma dobrych wieści

Zbigniew Ziobro od wielu tygodni walczy z chorobą nowotworową przełyku. Polityczka Suwerennej Polski Beata Kempa przyznała, że stan zdrowia polityka jest poważny i nie jest wykluczone, że były minister sprawiedliwości będzie musiał się prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji, które nastąpiły.

Ziobro walczy z nowotworem. Prof. Szczylik komentuje



Według prof. Cezarego Szczylika wyleczenie nowotworu przełyku jest niezwykle trudne. – Ten typ nowotworu jest bardzo trudny do leczenia. Nie mamy w tej chwili w zasadzie żadnej metody, która poza leczeniem radykalnym, czyli pierwotnym usunięciem wczesnej postaci nowotworu, daje możliwość wyleczenia – powiedział w rozmowie z WP profesor nauk medycznych specjalizujący się w onkologii i hematologii.

Specjalista dodał, że w przypadku byłego ministra sprawiedliwości choroba została najprawdopodobniej wykryta w późnym stadium. Prof. Cezary Szczylik tłumaczył, że nie ma dokładnych informacji o stanie zdrowia szefa Suwerennej Polski, a ostatnie doniesienia ze strony polityków z jego partii są na tyle lakoniczne, że trudno z nich cokolwiek wywnioskować. – W tym przypadku wiedzieliśmy o leczeniu, które pacjent otrzymał w Lublinie, czyli chemioterapii. A to jest nowotwór, który jest średniowrażliwy na chemioterapię. Z reguły dajemy ją po to, żeby zmniejszyć wielkość zmian i umożliwić operowanie. Ale ta część leczenia operacyjnego odbywała się poza Polską, nie wiemy, jaki był zasięg tej operacji – wyjaśniał.

Stan Zbigniewa Ziobry się pogorszył?

Odpowiadając na słowa współpracowników Zbigniewa Ziobry o pogorszeniu jego stanu, profesor tłumaczył, że nie wiadomo, co konkretnie miało ulec pogorszeniu. – Być może są to powikłania pooperacyjne, bo z Belgii przyjechał do Polski prawdopodobnie samochodem? Jeżeli to był wczesny okres pooperacyjny, to mogą być powikłania pooperacyjne. Wysoce prawdopodobne jest też to, że doszło do progresji samej choroby nowotworowej – komentował.

Prof. Cezary Szczylik zaznaczył, że po tak ciężkim zabiegu rekonwalescencja i powrót do normalnego życia trwają bardzo długo a niekiedy są wręcz niemożliwe. – Myślę, że trzeba by było niesłychanego hartu ducha i bardzo silnej woli, żeby mówić o powrocie do normalności – ocenił.

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wydała komunikatCzytaj też:

Ziobro uderza w Tuska. „Dlaczego jego służby specjalne pozwoliły uciec Szmydtowi”