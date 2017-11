Odwołano prezesów krakowskich sądów. „Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca”

Według rzecznika sprawa jest bardzo kontrowersyjna. Odwołana prezes Beata Morawiec została zwolniona cztery lata przed upływem kadencji. Ponadto w tym momencie przebywa na urlopie i o decyzji została powiadomiona zdalnie. Wymienione zostaną również władze krakowskich sądów rejonowych. Nie są znane powody decyzji o odwołaniu członków instytucji.

– Z tego, co wiem, prezes Morawiec przebywa za granicą, więc dostała tę informację na urlopie wypoczynkowym. Takie sytuacje są dla nas trudne i nie powinny mieć miejsca – uważa Żurek. Rzecznik stwierdził również, że odwoływanie kogoś na urlopie to sytuacja zadziwiająca. Oficjalne zwolnienia mają przyjść do instytucji faksem.

Według Waldemara Żurka, odwołani mają być także prezesi sądów rejonowych dla Krakowa Nowej Huty, Podgórza oraz Myślenic. Nieoficjalnie sędziowie przyznają, że sprawa jest zaskakująca. Za kilka dni w krakowskim sądzie okręgowym dobędzie się rozprawa, w której oskarżeni są lekarze, którzy zajmowali się ojcem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.