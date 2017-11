Nowe rakiety i sprzęt dla armii. Co jeszcze USA sprzedadzą Polsce?

Rząd Stanów Zjednoczonych poinformował o zgodzie na sprzedaż pocisków m.in. dla: Army Tactical Missile Systems (ATACMS), Universal Position Navigation Units (UPNU), praktycznych rakiety ograniczonego zasięgu (LCRR) czy głowic naprowadzanych M31A1 oraz M30A1. Zamówiono również szkolenia dla personelu wojskowego. Polska armia za sumę 250 milionów dolarów może nabyć także system obrony HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Za tą samą sumę siły zbrojne zakupią również 150 pocisków typu AMRAAM, wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Jak zapewnia Departament Stanu, interes ma zapewnić wsparcie USA dla strategicznych pozycji NATO. „Nasz krok ma na celu zaopatrzenie kluczowych sojuszników w nowoczesne systemy, które umożliwią współdziałanie z armią Stanów Zjednoczonych i poprawią bezpieczeństwo w regionie” – czytamy na stronie Defense Security Cooperation Agency.

Amerykański rząd zapewnił, że sprzedaż uzbrojenia w żaden sposób nie naruszy równowagi sił w regionie. Zapowiedziano także podróż do Polski reprezentantów armii Stanów Zjednoczonych, którzy wesprą wprowadzanie nowych systemów obrony do użytku, w przypadku ich zakupu. Przewiduje się, że Amerykanie będą szkolić nasze wojsko dwa razy do roku.