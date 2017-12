Brutalny atak na parę Polaków w Rimini. Wiemy, kiedy sprawcy staną przed sądem

Przed sądem dla nieletnich w Bolonii 28 marca stanie dwóch braci w wieku 15 i 17 lat, a także 16-letni Nigeryjczyk. Jak podaje „Il Resto del Carlino”, proces ma się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura wnioskuje o osadzenie w areszcie całej trójki w trybie natychmiastowym. Przypomnijmy, że wcześniej na 16 lat więzienia sąd skazał 20-letniego migranta z Konga Guerlina Butungu, który także uczestniczył w brutalnym napadzie na parę Polaków w Rimini.

Na początku listopada 2017 r. sąd we Włoszech nie przedłużył pozwolenia na pobyt w kraju rodzicom dwóch nastolatków, którzy w sierpniu zgwałcili młodą Polkę w Rimini i ciężko pobili jej partnera. Jak podawał portal repubblica.it, sąd podjął taką decyzję „w ochronie interesu publicznego, dla bezpieczeństwa narodowego”. Pochodzący z Maroka imigranci są rodzicami czwórki dzieci. Ich dwaj synowie w wieku 15 i 17 lat byli członkami grupy, która napadała na turystów. Zdaniem sądu, para nie jest zdolna do tego, by zajmować się swoimi dziećmi.

Według portalu repubblica.it, 50-letni ojciec sprawców odbywa areszt domowy, m.in. za znieważenie funkcjonariusza publicznego, kradzieże, jazdę pod wpływem alkoholu i posiadanie broni bez zezwolenia oraz narkotyków. Mężczyzna skończy odbywać karę w kwietniu 2018 r. Wtedy razem ze swoją żoną mają zostać wydaleni z Włoch. Kobieta została określona jako osoba „agresywna i arogancka”. Prawnik pary imigrantów zapowiedział złożenie odwołania od decyzji sądu.

Atak na polskie małżeństwo w Rimini

Dramat Polki i jej partnera rozegrał się w nocy z 25 na 26 sierpnia w Rimini we Włoszech. Małżeństwo wybrało się na spacer po plaży około 4 nad ranem. Nagle zostali brutalnie zaatakowani przez nieznanych napastników. Dotkliwie pobili oni mężczyznę, a później, na jego oczach, dokonali wielokrotnego, zbiorowego gwałtu na kobiecie. Dramatyczna sytuacja trwała do samego rana.

Sprawcy brutalnego napadu - synowie pary imigrantów z Maroka w wieku 15 i 17 lat czekają na proces.