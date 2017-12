Chcą uchylenia immunitetu Petru. „Żaden Wąsik ani Błaszczak mnie nie zastraszą”

Marek Kuchciński poinformował, że radca prawny złożył w imieniu Macieja Wąsika, sekretarza stanu w KPRM i zastępcy koordynatora służb specjalnych,, wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego lidera Nowoczesnej. W związku z tym marszałek Sejmu złożył wniosek do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o uchylenie immunitetu Ryszardowi Petru. Kuchciński podkreślił, że Petru ma prawo do złożenia oświadczenie o wyrażeniu gody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Ryszard Petru podtrzymał jednak swoją opinię. i powtórzył na swoim profilu na Twitterze, że Wąsik został uznany za przestępcę, a Błaszczak jest politycznie odpowiedzialny za śmierć Igora Stachowiaka.

– Petru nazwał mnie i Mariusza Kamińskiego przestępcą. Skieruję prywatny akt oskarżenia przeciw Ryszardowi Petru. Będzie miał okazję przeprosić za te słowa i zapłacić na rzecz poszkodowanych w nawałnicach. Przestępcą jest ten, kto został skazany prawomocnie przez sąd. Nigdy nie zostaliśmy skazani prawomocnie. Ścigaliśmy korupcję i nie pozwolę, by nas nazywać przestępcami – zapowiedział Maciej Wąsik w telewizji wpolsce.pl.

Były lider Nowoczesnej mówią o Macieju Wąsiku miał na myśli wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który skazał w I instancji Kamińskiego i Wąsika na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Z kolei w przypadku Mariusza Błaszczaka chodziło o śmierć na komisariacie policji zatrzymanego Igora Stachowiaka.