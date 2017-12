Pluszowy Jezus w ofercie sklepu internetowego. „Maskotka ma wiele zastosowań”

Firma Dystrybucja Katolicka wprowadziła bowiem do swojej oferty...pluszowego Jezusa. Maskotka o nazwie „Pluszak Pan Jezus” kosztuje 99 złotych. Sprzedawca tłumaczy, że pluszak powstał na podstawie objawienia świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Na tunice ma wyhaftowane Najświętsze Serce Jezusa. Na stronie Dystrybucji Katolickiej możemy przeczytać, że maskotka ma wiele zastosowań. Może być wykorzystywana do modlitwy jako pomoc modlitewna, a także podczas mszy świętej. „Pluszowy Jezus to wspaniała zabawka do spokojnej zabawy dla dzieci w czasie Eucharystii. Dziecko z łatwością wyobraża sobie sytuacje Ewangelii, gdy ma w ręku prawdziwą zabawkę Jezusa” – twierdzi sprzedawca.

Dodatkowo pluszowy Jezus może pomóc w zasypaniu, ponieważ jest wykonany z wyjątkowo miękkiego pluszu.

Oferta sklepu wywołała wiele emocji. Część internautów uważa, że jest to świetny sposób na zaszczepienie wiary u dzieci, natomiast inni twierdzą, że jest to profanacja i nieetyczna forma zarabiania. Po burzy w mediach społecznościowych Dystrybucja Katolicka wydała oświadczenie, w którym podkreślano, że „firma dostrzega, że posługiwanie się wizerunkiem Jezusa w formie pluszowej zabawki może być sprawą kontrowersyjną, jednak umiejętnie wykorzystywana maskotka świetnym narzędziem w ewangelizacji najmłodszych” .