Coraz więcej Chińczyków studiuje na polskich uczelniach

W sobotę zakończy się wizyta wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Aleksandra Bobko w Chinach. Jak donosi resort nauki w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, podczas wizyty wiceminister odwiedził trzy uniwersytety: Guangdong Polytechnic Normal University, Dongguan University of Technology i Xi’an International Studies University. W tym ostatnim minister Bobko zwiedził Centrum Badań nad Polską, spotkał się z wykładowcami oraz studentami pierwszego roku polonistyki.

Wiceminister Bobko podpisał również porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej i Departamentem Edukacji Rządu Prowincji Shaanxi, wziął udział w forum naukowo-technologicznym, a także w spotkaniu z przedstawicielami rządu prowincji Dongguan. Na sobotę zaplanowane jest z kolei spotkanie wiceministra z lektorami języka polskiego i przedstawicielami polonistyki tamtejszego uniwersytetu. Będzie ono poświęcone rosnącej liczbie obywateli Chin uczących się języka polskiego.

– Wymiana doświadczeń między Polską a Chinami na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej i gospodarczej, również dotyczącej rozwoju technologicznego, daje możliwość intensyfikacji współpracy międzynarodowej – mówił wiceminister Aleksander Bobko na otwarciu Międzynarodowego Tygodnia Nauki i Technologii w Chinach, cytowany w komunikacie prasowym. – Już widzimy efekty tego procesu: młodzi Chińczycy coraz chętniej decydują się na podjęcie studiów w Polsce – dodał.

Od kilku lat obserwujemy przyrost liczby studentów z Chin, kształcących się na polskich uczelniach. W roku akademickim 2016/2017 studentów z tego kraju było u nas 917, czyli niemalże dwa razy więcej niż w roku akademickim 2013/2014, kiedy studiowało ich 536. Ponad dwukrotnie zwiększyła się także liczba doktorantów z Chin, kształcących się w Polsce. W roku akademickim 2013/2014 było ich 31, a trzy lata później już 78.

– Rola edukacji jest we współczesnym świecie nie do przecenienia. To nauka podsyca głód poznawczy młodego pokolenia, determinuje jego obywatelski rozwój. To uczelnie przygotowują świadomych własnej tożsamości młodych obywateli, z których wielu staje się liderami dalszych zmian i postępu – mówił podczas wizyty w Chinach wiceminister Bobko. – Dialog między naszymi krajami ułatwia także spojrzenie na współczesne problemy z dystansem i z innej perspektywy – podkreślił.