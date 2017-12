Produkowali groźny „narkotyk nowej ery”. Dilerzy zarobili ponad 6 mln zł

Galeria:

Akcja policji

Funkcjonariusze wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, wraz z miejscową prokuraturą, od 2013 roku gromadzili dowody w sprawie działalności gangu. Zatrzymano 19 osób, wszyscy oskarżeni o działalność w grupie są mieszkańcami Wrocławia. Prokuratura skierowała wobec nich akt oskarżenia do sądu 11 grudnia. Wiodącą rolę w szajce pełnili Bartłomiej W. ps. „Jankes”, Rafał H. ps. „Sandał”, Jacek L. ps. „Grzyb” i Jerzy K. ps. „Kropa”. Wszyscy zatrzymani byli w przeszłości wielokrotnie karani. Przestępcy są w wieku od 23 do 40 lat.

Siedmiu z oskarżonych o działalność w gangu przyznało się do stawianych zarzutów i zgodziło na dobrowolne poddanie karze. Co ciekawe, niektóre osoby stojące na najniższym szczeblu hierarchii grupy przestępczej, działające jako sprzedawcy trujących substancji, okazali skruchę i sami zaproponowali dla siebie kary więzienia.

Gang zajmował się produkcją i rozprowadzaniem substancji o nazwie „Mały Turbo Pochłaniacz Wilgoci”. Jedna porcja narkotyku zawierała od kilkudziesięciu do kilkuset miligramów N-etylohexedronu. Jest to substancja zaliczana do syntetycznych katynonów o silnym działaniu psychoaktywnym, zbliżonym do kokainy lub ekstazy. Efektem przyjmowania "pochłaniacza wilgoci" mogły być silne stany psychotyczne i trwałe uszkodzenie układu nerwowego. Dłuższe zażywanie substancji wywoływało także rozpad mięśni, niewydolności narządów ciała i śmierć.

Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni wprowadzili do obrotu co najmniej 225 tysięcy opakowań „pochłaniacza wilgoci” o rynkowej wartości nie mniejszej niż 6 750 000 zł.