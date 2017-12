Radio ZET: Gronkiewicz-Waltz traci stanowisko w PO

Jak informuje na Twitterze dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, w sobotę 16 grudnia dojdzie do „aksamitnego rozwodu” Platformy Obywatelskiej z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pod znakiem zapytania stoi obecność prezydent Warszawy na Radzie Krajowej partii, z powodu choroby Gronkiewicz-Waltz. W planach przemówień nie ma ponadto tematu afery reprywatyzacyjnej.

„Stanowisko Platformy jest jasne”

Pod koniec października poseł PO Borys Budka wypowiadał się na temat niechęci Hanny Gronkiewicz-Waltz do stawienia na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej. – Ze względów takich, że opinia publiczna domaga się złożenia tych wyjaśnień, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna w każdym zdaniu podkreślać, że nie ma zgody na nielegalne działania państwa, ale powinna stawić się przed komisją i zmierzyć się z tym ogromem nieprawdziwych informacji, które tam padają, wytłumaczyć to wszystko, co burzy opinię publiczną – mówił Borys Budka.

– Czemu tego nie robi? To pytanie do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Stanowisko Platformy jest jasne. Namawialiśmy panią prezydent do stanięcia przed komisją. Pani prezydent nie będzie ubiegać się o żadne stanowiska w Platformie, nie będzie ubiegać się o żadne stanowiska publiczne, natomiast decyzję podjęła taką, a nie inną, jako profesor prawa – mówiąc, że nie będzie przychodzić przed nielegalne komisje. – Mam nadzieję, że to zdanie zmieni – dodał na koniec.