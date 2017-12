Zielona Góra. Pociąg się wykoleił, lokomotywa odjechała niekontrolowana przez nikogo

Senator Kogut zgłosił się do katowickiej prokuratury. Nie złożył...

Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut zgłosił się 22 grudnia do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, by złożyć wyjaśnienia w sprawie afery korupcyjnej. Prokuratura odmówiła przesłuchania go, tłumacząc się brakiem dokumentów...