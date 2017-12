Kolejna Coca-Cola znika z rynku. Pojawi się nowy wariant

Wiśniowy wariant Coca-Coli został wprowadzony na polski rynek w 1996 roku. Jak informuje serwis Wirtualne Media, wycofanie Coca-Coli Cherry ma związek z modyfikacją oferty napojów w ramach europejskiego zobowiązania do obniżenia całkowitej zawartości cukru w produktach o 10 procent do 2020 roku.

Wcześniej na rynek wprowadzono Coca-Colę Zero Cukru. Obniżono także kaloryczność napojów Sprite (do 9 kcal na 100 ml). W ciągu roku liczba produktów całej oferty koncernu na polskim rynku o obniżonej lub zerowej zawartości cukru wzrosła o 5,3 punkty procentowe – do 27 procent.

– Prace nad recepturami naszych napojów zmierzające do obniżenia ich kaloryczności to tylko jedno z działań, jakie podejmujemy, aby pomóc konsumentom kontrolować ilość cukru spożywanego w ich codziennej diecie. Wprowadzamy także na rynek mniejsze opakowania, aby pomóc konsumentom kontrolować ilość spożywanych kalorii poprzez mniejsze porcje – mówi Lana Popović, dyrektor generalna Coca-Cola Poland Services.