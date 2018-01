Fałszywa promocja na bilety Ryanaira. Oszuści kradną dane osobowe

Portal news.ciekaweporady.pl zachęca do odebrania kuponu 1500 złotych na loty z Ryanair. Do internautów rozsyłane są maile z logiem firmy oferującej połączenia lotnicze. Dostęp do uzyskania oferty ma ułatwić wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki której oszuści zdobywają dane osobowe naiwnych odbiorców wiadomości. Zaznaczono, że firma nie wyznacza rejsów objętych kuponem i podkreślono, że promocja trwa jedynie trzy dni.

– To nie jest oficjalny e-mail od Ryanaira, podejmiemy niezbędne kroki prawne w celu zaprzestania jego dystrybucji i bezprawnego użycia logo firmy – powiedziała „Rzeczpospolitej” Olga Pawlonka, która zajmuje się sprawami marketingu firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Sprawa została zgłoszona prawnikom Ryanaira.

Witryna internetowa news.ciekaweporady.pl zapewne mogła mieć dostęp do adresów mailowych klientów firmy i sprawdzała aktywność właścicieli. Ustalono, że wiadomości wysyła firma zarejestrowana we Włoszech, która wyjaśnia: „Otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość, ponieważ zapisali się Państwo do klubu ciekaweporady.pl Zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz 926), wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas i naszych partnerów materiałów reklamowych”. Ryanair apeluje, by nie odpowiadać na wiadomość. Uzyskane przez oszustów dane osobowe mogą być przez nich wykorzystane do rozsyłania niechcianych wiadomości a nawet kradzieży tożsamości i zaciągania kredytów na cudze nazwisko.